Treffpunkt Messe: Alles, was der Senior braucht

Angebot für fast alle Altersstufen

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause war der Besucheransturm gestern groß, wie ein Lokalaugenschein zeigte. Das Angebot richtet sich nicht nur an Menschen im dritten Lebensabschnitt, sondern auch an Junge und ganz Junge: Bei einem Kletterturm der Naturfreunde können sich auch die Kleinsten in luftige Höhen schwingen. Eine Fülle von Beratungsmöglichkeiten steht bereit, passend zur Jahreszeit zum Beispiel „Richtig heizen“ oder Präventionstipps der Polizei gegen Einbrecher, aber auch die besten Reisemöglichkeiten in ferne Länder. „Die Messe punktet nicht nur mit persönlicher Beratung, sondern präsentiert auch viele Produktneuheiten und wartet mit Informationen über Gesundheit, Bewegung und Prävention auf“, informiert Senioren-Landesrätin Astrid Mair. „Mit den Generationengesprächen wird auch der Dialog zwischen den Generationen gefördert und auf die Beziehung zwischen Jung und Alt eingegangen.“