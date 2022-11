Lautes Säbelrasseln vor Tarifverhandlungen

Hunderte Termine kurzfristig storniert

Wie dringend gemeinsame Lösungen für das immer angespanntere Gesundheitswesen in der Steiermark gefunden werden müssen, zeigt sich aktuell einmal mehr am Beispiel Graz: Das ÖGK-Augenambulatorium musste kurzfristig geschlossen, Hunderte Patiententermine storniert werden. Grund: ein Arzt ging in Pension, eine Ärztin wurde schwanger, die dritte Stelle wurde durch einen Jobwechsel vakant.