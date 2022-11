Bolognas Posch ortet bei Italien „enorme Qualität“

Posch selbst ist in Italien zum Außenverteidiger mutiert, in Bologna agiert er rechts in der Viererkette. „Ich glaube trotzdem, dass es mir in einer Dreierkette noch mehr liegt. Ich bin nicht der offensivste Spieler, sondern ein gelernter Innenverteidiger“, erinnerte der 19-fache ÖFB-Internationale. „Aber ich nehme die Position an, die ich spiele. Ich glaube, dass ich mich schon sehr weiterentwickelt habe als Rechtsverteidiger.“ Das könnte für Posch auch im ÖFB-Team zur Chance werden, zumal dieses auf den Außenverteidiger-Positionen nicht überbesetzt ist, wie auch Teamchef Ralf Rangnick bereits anmerkte. Beim 1:0-Zittersieg am Mittwoch gegen Andorra schob Posch aus seiner Position rechts in der Dreierkette immer wieder sehr offensiv nach vorne. „Wir müssen ein bisschen mehr in die Tiefe spielen“, meinte Posch. „Das werden wir analysieren und versuchen, es am Sonntag besser zu machen.“