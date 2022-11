Vereine sind Lebensader der Gemeinde Schrattenberg

Egal, ob Großstadt oder kleine Gemeinde: In den blau-gelben Kommunen wird die Vereinsarbeit besonders geschätzt und gefördert. Die Gemeinde Schrattenberg im Bezirk Mistelbach ist die vereinsfreundlichste Gemeinde in Niederösterreich. Mit nur rund 860 Hauptwohnsitzern ist die Gemeinde trotzdem in puncto Vereine sehr gut aufgestellt: von der Jagdgesellschaft über den Kirchenchor bis zum Weinbauernverein.