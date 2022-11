Krebs: Jane Fonda hat keine Angst vor dem Tod

Fonda findet, es ist leichter, alt als jung zu sein

Heute ist ihr Leben aus ihrer Sicht leichter als in ihren jungen Jahren. Was sie damit meint? „Ich habe gelernt, einfach jeden Tag so zu nehmen, wie er kommt. Seitdem ist von mir eine Last abgefallen. Ich kann heute Dinge einfach akzeptieren, auf die ich keinen Einfluss habe.“