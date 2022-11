Rapids Edeljoker: „Ich werde mich da rauskämpfen“

Als Liga-Vierter gehen die Hütteldorfer in die WM-Pause. In dieser gilt es, am Feinschliff zu arbeiten, „denn wir haben sehr viel Potenzial in der Mannschaft“, so Zimmermann. Das Ziel ist, so schnell wie möglich die Teilnahme an der Meistergruppe zu fixieren. „Wir hatten in dem Jahr einen extremen Umbruch. Dass von heute auf morgen nicht alles funktioniert, ist klar. Aber schön langsam kommt der Zug ins Rollen!“ Langweilig wird es bei Rapid in der Winterpause aber nicht. Am 26. November erfolgt die Wahl des zukünftigen Klub-Bosses Alexander Wrabetz. „Die Personen, die gewählt werden, treffen dann hoffentlich gute Entscheidungen für Rapid.“