WSG-Spieler Zukunftsaktie für das Nationalteam

„Natürlich habe ich eine Riesenfreude“

Nun ist der 22-Jährige sogar ins Radar von Teamchef Ralf Rangnick gekommen, ist nächste Woche beim Lehrgang für Perspektivenspieler in Pula (KRO) dabei. Just der, der sich im Juli bei Rapid gar keine Perspektive mehr sah – und in die Fußball-Provinz nach Wattens wechselte und dort durchstartete. Vom Zweitliga-Kicker (bei Rapids Amateuren) zum Fast-Teamspieler. „Natürlich habe ich eine Riesenfreude, dass ich da in Pula dabei sein darf. Vor allem, weil es überraschend kam“, lacht „Sulzi“, „ja, dieser Wechsel hat mir gutgetan. Wobei man mich in Wattens toll aufgenommen und unterstützt hat.“