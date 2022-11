Standortfrage

Das ist nicht nur für die Haushalte wichtig, die ohnehin schon mit der Inflation zu kämpfen haben. Es geht vor allem um die Betriebe, die jedenfalls in Salzburg gehalten werden müssen. Wenn das nahe Deutschland sich den Abwehrdeckel gegen verrückte Strompreise 200 Milliarden Euro kosten lässt, die Preise dort dann halb so hoch sind wie in Österreich, könnten einige Unternehmen schnell auf die Idee kommen, die paar Kilometer hinüber zu übersiedeln.