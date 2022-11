Drogen, Gewalt: Anrainer meiden Grazer Volksgarten

Drogendeals am helllichten Tag

Eine andere Anrainerin berichtet, dass man beinahe täglich Suchtgift-Deals - auch am helllichten Tag - beobachte. „Die jungen Männer verstecken die Drogen unter der Kinderrutsche oder in den Mistkübeln. Wir kennen mittlerweile alle Plätze.“ Der Volksgarten werde immer mehr zum Hotspot für Kriminalität - und verkomme zudem zur Müllhalde. „Jetzt haben wir sogar eine Rattenplage!“