Schrottreifen und Co.: Anzeigenflut im Lkw-Verkehr

Siebenmal „Gefahr im Verzug“

Bei rund 50 Fahrzeugen wurden verschiedenste Mängel bzw. Übertretungen festgestellt. 46 Lenkern wurde die Weiterfahrt vorübergehend untersagt, in sieben Fällen nahm die Exekutive Kennzeichentafeln an Ort und Stelle wegen „Gefahr im Verzug“ ab. Besonders krass war ein Fall an der Kontrollstelle Musau im Außerfern. Bei einem dort angehaltenen Lkw waren am Sattelanhänger vier von sechs Reifen massiv beschädigt.