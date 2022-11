SPÖ lädt um 7 Uhr zum „Nachsitzen“ wegen Teuerung

„Viele Städte haben Pakete gegen die Teuerung geschnürt. Amstetten hinkt hier nach“, betont SPÖ-Vizebürgermeister Gerhard Riegler. Daher haben die Sozialdemokraten in der Gemeinderatssitzung gefordert, im Stadtbudget eine Million Euro im Kampf gegen die Preissteigerungen zu veranschlagen. „Aus reiner Parteitaktik stimmte Schwarz-Grün dagegen“, ärgert sich Riegler, der daher eine Sondersitzung des Gremiums einberufen hat - am 21. November um 7 Uhr in der Früh! „Darin werden wir ein gut durchdachtes Maßnahmenpaket zur Abstimmung bringen.“