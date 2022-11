Überfall auf Tankstelle: Täter weiterhin flüchtig

Es waren dramatische Szenen, die sich in der Nacht auf Sonntag in der Tankstelle auf der Kranebitter Allee in Innsbruck abgespielt haben. Gegen 3 Uhr stürmten zwei mit Sturmhauben maskierte Täter über einen seitlichen Eingang in den Geschäftsbereich und bedrohten die Angestellte mit einem Hammer bzw. einem Messer. „Es wurde wenig gesprochen und daher konnte man auch keinen möglichen Dialekt oder Akzent heraushören. Aber die beiden forderten von der Angestellten die Herausgabe von Bargeld und nötigten die Frau, die Kassenladen zu öffnen“, erklärt Katja Tersch, Leiterin des Landeskriminalamtes in Tirol, der „Krone“.