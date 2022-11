Herzlicher Empfang für Lionel Messi in Abu Dhabi

Kapitän und Superstar Lionel Messi ist im Vorbereitungscamp der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft eingetroffen. Mit herzlichen Umarmungen wurde der 35-Jährige in der Nacht auf Montag in Abu Dhabi empfangen, in der einen Hand sämtliche Utensilien für den geliebten Mate Tee. Das zeigten Bilder unter anderem des Senders TyCSports in sozialen Netzwerken.