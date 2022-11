Trump-Tochter Tiffany feierte Traumhochzeit

Tiffany musste um Hochzeit zittern

Dass die Hochzeit schlussendlich doch so reibungslos verlaufen war, war für die Braut vermutlich eine große Erleichterung. Denn wenige Tage vor dem Fest schien es so, als würde die Zeremonie aufgrund eines Hurrikans, der auf Florida zugesteuert war, ins Wasser fallen. Am Mittwoch wurde das Luxus-Anwesen Trumps kurzzeitig evakuiert. Ein Insider verriet der „Page Six“: „Sie haben das Personal nach Hause geschickt. Tiffany ist noch immer da. Einige Gäste kamen für eine Woche und sie hatten all diese Dinge geplant. Es sollte eine völlig übertriebene Sache werden. Sie mussten die Veranstaltungen absagen und haben auch den Golfausflug gestrichen. Alle sitzen drinnen fest.“