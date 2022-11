Alk-Unfälle in der Steiermark auf Rekordniveau

Für gewöhnlich sind die warmen Sommermonate die klassische Zeit, um sich betrunken hinter das Lenkrad zu setzen. Doch sieht man sich die Zahlen von 2022 an, dann scheint das Verlangen der Autolenker nach Bier und Spritzer schon seit Jahresbeginn sehr groß gewesen zu sein. „Verkehrsunfälle durch Alkoholisierung sind in der Steiermark in der ersten Jahreshälfte beinahe um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen“, sagt Oberstleutnant Kurz Lassnig von der steirischen Landesverkehrsabteilung.