Land mit klaren Richtlinien für die Orte

Erneuerbare Energien sollen künftig durch schnellere und kürzere Verfahren leichter umgesetzt werden. In allen Bezirken wird es wie berichtet Windvorrangzonen geben. Elf sind es insgesamt, zur Auswahl standen zu Beginn sogar 38. Worauf man keinen Einfluss hat, sind die Verfahren an sich. Beim Windradprojekt am Flachauer Windsfeld wird es als erstes Projekt zu einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) kommen. Schon jetzt scheint klar, dass der Alpenverein Einspruch einlegen wird. „Das verzögert das Verfahren sicherlich“, so Schwaiger. Neue Regeln wird es auch bei Photovoltaikanlagen geben. „Da ist es das Ziel, größere, aber dafür weniger Anlagen zu bauen“, berichtet der Landesrat.