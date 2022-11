Tiroler ÖVP-Klubchef Wolf soll AAB-Obmann werden

Acht AAB-Abgeordnete im Landtag

Mair war dem AAB übrigens erst nach ihrem Amtsantritt beigetreten, was ihr aber bei der Pressekonferenz nicht angelastet wurde. Mainusch verwies auf Journalistenfrage auf Mairs „politisches Talent“, von dem er überzeugt sei. Sie selbst versicherte, dass sie „eine sehr starke Stimme“ habe und „durchaus in der Lage“ sei, den AAB in der Regierung zu vertreten. Der Arbeiter- und Angestelltenbund ist seit der Landtagswahl mit acht Abgeordneten im Landtag so stark vertreten wie noch nie. Allerdings gehörten in der vergangenen Regierung noch drei Regierungsmitglieder dem Bund an, nun ist Mair die einzige.