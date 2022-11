Frau erschlich sich 192.000 Euro Sozialleistungen

Erhebungen ergaben, dass sich die 47-Jährige 2022 überhaupt nur 14 Tage - hauptsächlich für Kontrolltermine - in Österreich aufgehalten hatte. Im Rahmen der Vernehmung räumte die Beschuldigte ein, seit mindestens 2019 überwiegend in Tunesien zu leben. Zu ihrer Sehbeeinträchtigung gab die Frau an, dass sie nie behauptet hätte, blind zu sein.