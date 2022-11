Sturm: Mario Kart und Gerüchte um Schicker

Am Sonntag (17) in Pasching wollen die Mannen von Trainer Christian Ilzer die Hoffnungen des LASK, Rang zwei näher zu kommen, platzen lassen. Der Coach kann auf alle Mann zurückgreifen - ausgenommen wohl Vesel Demaku, der sich noch im Herbst an der Schulter operieren lassen will. Mit dem 0:1 fügten die Linzer Sturm die einzige Niederlage in der Liga zu. „Das war ein Duell auf Augenhöhe, das der gewinnt, der das erste Tor macht. Das war der LASK“, so Ilzer, der mit Sturm im Duell der „Salzburg-Jäger“ dem LASK (2019/20 Sieger im Grunddurchgang) den Rang abgelaufen hat.