WM: Belgien reist mit verletztem Trio nach Katar

Der Spanier rechnet dennoch damit, Lukaku bereits in der Gruppenphase in zumindest einem Spiel einsetzen zu können. In der Gruppe F treffen die seit Jahren als Geheimfavorit gehandelten Belgier auf Kanada, Marokko und Kroatien. Sollte es Lukaku nicht schaffen, haben die Belgier bis 22. November Zeit, einen Ersatzmann zu nennen. Am Tag darauf geht es gegen Kanada.