Knapp 50.000 Näpfe bei Tierschutz Aktion gefüllt!

Feierliche Futterspendenübergabe im TierQuarTier

Anfang November wurden die Futterspenden der Aktion im TierQuarTier in Wien, einem langjährigen Partnertierheim von Purina, stellvertretend für Tierheime in ganz Österreich übergeben. Die Spendensumme beziehungsweise die Menge an Futterportionen kann sich sehen - und schmecken - lassen. Insgesamt 46.978 vollgefüllte Näpfe gehen an bedürftige Katzen und Hunde in ganz Österreich.