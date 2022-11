Niederösterreicher radelte zum großen Traum

„Traum ging in Erfüllung“

Mit dem Sonnenaufgang besserte sich die Lage – und Philipp Kaider holte den Weltmeister-Titel. Übrigens haben bisher nur vier Athleten mehr als 800 Kilometer in 24 Stunden geschafft. Kaider gehört mit 856 Kilometern also zur absoluten Elite. Sein Resümee: „Ein Traum ging in Erfüllung!“