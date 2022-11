Die Salzburger Festspiele ziehen ihre Preise an

Die Öffentlichkeit sollte es noch nicht erfahren, „Krone“-Leser wissen es aber schon früher: Das Kuratorium der Salzburger Festspiele hat in seiner Sitzung am Dienstag eine Preiserhöhung für die Saison 2023 in die Wege geleitet. Nur die Karten in den höchsten Kategorien um mehrere hundert Euro pro Stück werden davon betroffen sein. Dem Vernehmen nach soll es eine moderate Erhöhung im Bereich von drei Prozent werden. Die Details müssen von der Geschäftsführung noch berechnet werden.