Sturm „muss auf Abgang von Ilzer vorbereitet sein“

So schmerzhaft das Aus im Europacup zuletzt gewesen sein mag, grundsätzlich reitet der SK Sturm Graz seit einiger Zeit auf einer Erfolgswelle. Die Plätze 3 und 2 in den vergangenen Jahren zeugen von der gelungenen Arbeit von Sportchef Andreas Schicker und Trainer Christian Ilzer. Wie lange das Erfolgs-Duo noch in Graz werkt, steht allerdings in den Sternen. Vor allem auf einen Abgang von Trainer Ilzer scheint man sich beim SK Sturm vorbereiten zu müssen …