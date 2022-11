Beste Wortakrobaten noch bis 15. November gesucht

Der beste Rap-Song in gewaltfreier Form: Danach suchen die steirischen Frauenhäuser heuer zum zweiten Mal bis inklusive 15. November beim Wettbewerb „Rap! Not Rape“. Eine Jury kürt den jeweils besten Beitrag in den Kategorien „Classmates“ (12-14 Jahre), „Young Rappers“ (14-18) und „Too Old for School“. Text schreiben, Beat dazu komponieren, auf Video aufzeichnen, hochladen und Bewerbungsformular ausfüllen und schon ist man mit dabei!