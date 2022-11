Nächster Superstar mit Barca-Vergangenheit weint

Sevilla soll dran sein

Wann, ließ er offen. Ebenso wie die Frage, was er bis dahin zu tun gedenkt. Sehr wahrscheinlich noch Fußball spielen. Jedenfalls firmiert er ab Jänner ein „free agent“, ist also ablösefrei zu haben. Davon haben auch europäische Top-Klubs Notiz genommen. Spanischen Medienberichten zufolge ist der FC Sevilla hinter dem Top-Striker aus Urguay her. Die „Sevillistas“ wären im Falle einer Unterschrift Suarez‘ dritte Station in der spanischen Primera Division. Von 2014 bis 2020 hatte der Uruguayer im Trikot des FC Barcelona nach Toren gejagt, ehe er zu Atletico Madrid wechselte, wo er 2021 die Meisterschaft gewinnen konnte.