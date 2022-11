Helden von einst vom Aufstieg von Sturm überzeugt

Das „Trio infernale“ ist längst in der Kick-Pension - vor Sturms großem Final-Spiel in der Europa League heute gegen Midtjylland ziehen die Legenden vor ihren Nachfolgern aber den Hut. „Gegen Feyenoord haben sie nach der Pause überragend gespielt. Das große Plus ist die mörderische Bank - Coach Christian Ilzer kann sehr viel Qualität nachschießen. Sturm hätte sich den Aufstieg in dieser bärenstarken Gruppe, die mit Lazio und Feyenoord schon Champions-League-Niveau hat, mehr als verdient“, meint Reinmayr. „Ich bin jedenfalls überzeugt: Sturm packt das! Der Aufstieg wäre sicherlich der größte Erfolg in der Klubgeschichte seit unseren Erfolgen in der Champions League“, betont das ehemalige Mittelfeld-Genie.