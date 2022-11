Würdevoller Abschied: So arbeitet Tierkrematorium

Bestatter fertigen Schmuck aus Asche

Und dann? „Die meisten nehmen die Asche in Urnen mit heim“, weiß Stadler. Die Tierbestatter arbeiten sie aber auch in Pfotenabdrücke aus Keramik ein und befüllen Silberschmuck oder Perlen. In einem chemischen Prozess werden dabei Asche oder Haare in einer Flüssigkeit aufgelöst und dann in eine Perle gepresst.