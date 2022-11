Ein Fünftel der Steiermark wird wieder Natur-Land

„Der eingeschlagene Weg ist alternativlos“

Hintergrund ist der rasant voranschreitende Verlust an Biodiversität in ganz Europa, der trotz bestehender Strategien und Richtlinien - beispielsweise zum Vogel- und Gewässerschutz - bislang nicht eingedämmt werden konnte. Während von der Land- und Forstwirtschaft scharfe Kritik an der geplanten Verordnung kommt (deren Vertreter sehen etwa die Versorgungssicherheit der Bevölkerung gefährdet), knüpft die steirische Naturschutzlandesrätin Ursula Lackner (SPÖ) große Hoffnung an das neue Regelwerk: „Der Erlass stärkt dem Naturschutz den Rücken - und das ist auch dringend notwendig. Damit erste Maßnahmen schon in den nächsten sieben Jahren auf Schiene gebracht werden können, muss zwar sicher noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden, der eingeschlagene Weg ist aber alternativlos. Wir müssen intakte Natur zurückgewinnen, da wir sie alle fundamental zum Überleben brauchen.“