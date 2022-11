Tod einer Fluchthelferin: Neuer Blick auf Historie

Verschiedene Formen der Erinnerung

Denkmäler sind eine Form der Erinnerung. Zum 80. Todestag fügt Künstlerin Annelies Senfter eine weitere hinzu. Sie hat sich mit den Ebenen zwischen historischer Wahrheit und Erinnerung auseinandergesetzt und präsentiert am Samstag ihr Kunstprojekt, das in der Folge in der Kirche St. Peter und Paul in Heinfels zu sehen sein wird. Auch Bischof Hermann Glettler hat sich für den Diskussionsabend angekündigt.