„Genau so stelle ich mir Rapid immer vor!“

Das 3:3 in Lustenau bot für Rapid Licht und Schatten, durch den späten Ausgleich von Bernhard Zimmermann in der 100. Minute überwog letztlich das Positive. Drei Tore in der Nachspielzeit waren laut Bundesliga seit 1974 nur einmal gefallen, ebenfalls mit Rapid-Beteiligung - beim 2:4 am 21. Februar 2021 in Salzburg!