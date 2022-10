Kohlekraftwerk weicht neuer Photovoltaik-Anlage

In den 1960er Jahren vom legendären Kanzler Leopold Figl eröffnet, wurde das Gas- und Kohlekraftwerk „Hohe Wand“ in Peisching im Jahr 1987 stillgelegt. Seither gilt der 110 Meter hohe Schlot als Industriedenkmal. In wenigen Monaten wird dieses im wahrsten Sinne des Wortes der Energiewende weichen. Eine Photovoltaikanlage soll den „Kohle-Kapazunder“ bereits alsbald ersetzen. „Der Kamin ist über Jahrzehnte ein Orientierungspunkt in der Region gewesen. Unser Riese stand für Wohlstand und sichere Besorgung“, bedauert ein Anrainer. Doch gegen diesen drastischen Schritt ist er – wie viele andere Bewohner des Bezirks Neunkirchen – machtlos.