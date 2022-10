Polizei sucht Opfer von Trick-Betrügerin aus NÖ

Am 5. Oktober 2022 konnten Bedienstete der Polizeiinspektion Hainburg an der Donau die 26-jährige polnische Staatsbürgerin Magdalena K. nach einem versuchten Polizeitrick in Hainburg an der Donau überführen. Die Beschuldigte wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Es besteht der Verdacht, dass Magdalena K. schon seit längerem in Österreich die Leute abzockte.