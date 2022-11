„Aus scheinbar nichts wird etwas mit Bedeutung“

Warum gerade Lampen?

Das, was mir daran am besten gefällt, ist, dass sie aus einem Stück sind, ohne Leim auskommen, mechanisch zusammengehalten werden und so ganz natürlich bleiben. Und was ganz wichtig ist: Man muss diese Furnierblätter auf eine ganz bestimmte Weise angreifen, weil sie sonst reißen. Es kommt sehr drauf an, wie man damit umgeht. Und das ist beim Schauspiel auch oft so, dass es drauf ankommt wie man dasitzt, gestikuliert oder schaut. Dafür hab ich irgendwie eine Faszination.