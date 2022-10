Illegaler Transport: Welpen werden aufgepäppelt

Zehn Hundebabys wurden illegal durch Europa gekarrt, sie werden nun von Steirern aufgepäppelt. Das Interesse an ihnen ist groß, aber derzeit ist keine Vergabe möglich. Und: Die Jagd auf einen irren Tierquäler in Graz geht weiter. Wer hat drei Kaninchen gestohlen und ein armes Tier enthauptet? Hinweise bitte dringend an die Polizei.