Leuchtende Kunstwerke locken von heute bis Samstag

Das Warten hat ein Ende! Heute startet endlich das Klanglicht, das mit seinen Kunstwerken wieder Tausende Besucher in seinen Bann ziehen wird. Und dieses Mal kann man auch gleich einen neuen Stadtteil von Graz kennenlernen. Denn nicht nur am, im und rund um den Schloßberg geht es hoch her, auch in Reininghaus faszinieren spannende Arbeiten von österreichischen und internationalen Lichtkünstlern. So verbindet etwa Kari Kola die beiden Schauplätze mit einer spektakulären Lichtbrücke. Amanda Parer und ihr Team laden in ihren Fantastic Planet, den nicht nur überdimensionale Hasen bevölkern, sondern auch der Riese vom Schloßberg.