In Stahlschuhen jagte ihn Vater den Berg hinauf

Das 0:1 gegen Austria Klagenfurt bestätigte Karl Brauneder in der Befürchtung. „Rapid blickt schweren Zeiten entgegen. Es reden zu viele mit!“ In der aktiven Ära der grün-weißen Legende waren es mit Heinz Holzbach und Fritz Grassi zwei Vize-Präsidenten, die das Sagen hatten. Mitunter lauthals, wie sich Brauneder erinnert. „Bleiben Sie in der Kabine, hat Otto Baric gesagt. Dann ist Herr Holzbach gekommen und hat uns niedergemacht, weil wir nur Zweiter hinter der Austria waren. ,So kann es nicht weitergehen’, hat er geschrien.“ Solche „Probleme“ hätte Rapid heutzutage gerne