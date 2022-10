Straßensperren und Staus rund ums Sturm-Match

Am Donnerstag, 27. Oktober, findet um 21 Uhr das UEFA Europa League Spiel SK Sturm Graz gegen Feyenoord Rotterdam statt. Die Landespolizeidirektion Steiermark, Sicherheits- und Verwaltungspolizeiliche Abteilung, verordnet gemäß § 49a Abs. 1 Sicherheitspolizeigesetz einen Sicherheitsbereich rund um die Merkur Arena. Die Verordnung tritt am Donnerstag um 12 Uhr in Kraft und endet am Freitag um 2 Uhr. Mit Sperren und Verkehrsbeeinträchtigungen ist zu rechnen.