„2022 sollte es diese Ungleichheit nicht geben“

Männer verdienen fast 20 Prozent mehr als Frauen

Die bestehenden Einkommensunterschiede finden sich in ganz Österreich wieder. Jedoch an unterschiedlichen Tagen (siehe Grafik). Während im Österreichschnitt Frauen 17,1 Prozent weniger verdienen, kommen Statistiken in Salzburg auf 19,7 Prozent. Bedeutet: Frauen verdienen in Salzburg fast 20 Prozent weniger Bruttolohn. Durchschnittlich kommen Frauen in Salzburg auf einen Jahreslohn von 43.728, Männer hingegen auf 54.471. Das ist eine Differenz von 10.743 Euro. Damit liegt Salzburg sogar unter dem Österreichschnitt.