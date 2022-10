Goldener Herbst: Sturm mit historischer Chance!

Erst dreimal überwintert

Sturm ist jedenfalls bereit für den Favoriten. Und das, obwohl man im Oktober bereits sieben Spiele in den Knochen hat. Doch der Monster-Monat hat kaum Spuren hinterlassen. Schicker: „Wir haben gut rotiert und dennoch immer viel Qualität am Platz gehabt. Das zeigt, dass wir eine gute Kader-Größe haben. Und es ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, dass zu diesem Zeitpunkt alle Spieler noch fit sind. Das spricht für unsere Trainingssteuerung und das Präventionstraining.“ Mit voller Kapelle will Sturm die historische Chance am Schopf packen. Erst dreimal schaffte es der Verein im Europacup zu überwintern:

2000/01 gelang in der Champions League der Aufstieg in die Zwischenrunde.

1983/84 erreichte man im UEFA-Cup den Einzug ins Viertelfinale, gegen Nottingham Forest war im März Endstation.

1975/76 kamen die Schwarzen bis ins Viertelfinale des Cupsieger-Bewerbs, dort kam gegen Eintracht Frankfurt das Aus.