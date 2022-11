Huntington-Whiteley: Dessous-Tipps von Statham

Huntington-Whiteley liebt Dessous - und ihr Ehemann auch

Rosie entwirft seit zehn Jahren ihre „Rosie for M and S“-Lingerie-Kollektion und verriet kürzlich, dass sich ihr Geschmack geändert hat, seit sie Mutter von zwei Kindern ist. Sie sagte der Zeitschrift „Elle“: „Dessous sind fast noch wichtiger, denn sie sind das Erste, was man morgens anzieht, und sie legen den Grundstein dafür, wie man sich den ganzen Tag über fühlt. Mein Körper hat sich in den letzten Jahren dramatisch verändert, und durch zwei Schwangerschaften habe ich viel zu- und abgenommen - daher sind viele Dessous in meinen Schubladen verschwunden.“