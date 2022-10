Bühne frei für den Kampf einer Frau um Anerkennung

Genauso häufig aber sind auch die Schimpftiraden in die Maximiliane Haß in der Titelrolle verfällt. Diese Judith will kein Süßholz raspeln müssen, um zu bekommen was ihr zusteht, sondern sie lässt ihren Worten freien Lauf. Haß glänzt in der Rolle der Einzelkämpferin, die sich in der Inszenierung von Christina Tscharyiski nicht mit Figuren sondern mit einem Chor an Stimmen (Miriam Fontaine, Katrija Lehmann, Mathias Lodd, Sarah Sophia Meyer, Sissi Noé, Clemens Maria Riegler und Rudi Widerhofer) konfrontiert sieht, der nicht nur mit historisch-verstaubten sondern auch mit modern-queeren Positionen auf Judiths Dilemma reagiert: So findet auch eine riesige Vulva ihren Weg auf die Bühne (Ausstattung: Sarah Sassen), die die Darsteller bis zum utopischen Happy End bespielen.