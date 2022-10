TSV Hartberg gegen WSG Tirol ab 17 Uhr LIVE

Für die WSG Tirol bietet sich am Samstag im Fußball-Bundesliga-Auswärtsspiel gegen den TSV Hartberg die Möglichkeit zur Frustbewältigung. Die 1:4-Heimniederlage am Dienstag im Cup-Achtelfinale gegen Rapid schmerzte, soll nun aber mit einem Erfolg in der Oststeiermark wettgemacht werden. Der TSV wiederum will mit einem Sieg die Rote Laterne abgeben.