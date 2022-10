Obus-Chefin: „Befinden uns in einem Teufelskreis“

Der Salzburger Obus befindet sich wieder einmal in der Krise. 15 offene Stellen und an die 40 Krankenstände bringen das Unternehmen in Schwierigkeiten. Die derzeit einzige Lösung: weniger fahren. Ab dem 24. Oktober fahren die Busse der Linien 1 bis 10 nur noch alle 15 Minuten anstatt der bisherigen zehn. Verstärkerfahrten in den Spitzenzeiten wird es aber geben.