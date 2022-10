Anti-Aging-Effekt direkt aus Wachauer Weintrauben

Die Weinlese in der Wachau neigt sich dem Ende zu. Bei Martin Saahs vom Nikolaihof in Mautern im Bezirk Krems wird alles, was nach der Presse eigentlich als Kompost zurück in den Weingarten geführt wird, wiederverwendet. Denn so manche „Reste“ werden dazu genutzt, um Kosmetikprodukte herzustellen.