Darum kann Liverpool nicht mit ManCity mithalten

Auf die Frage, wie Liverpool mit City mithalten könne, das in den letzten fünf Jahren viermal englischer Meister wurde, meinte Klopp: „Die Antwort wird Ihnen nicht gefallen, und Sie alle haben die Antwort bereits. Niemand kann in dieser Hinsicht mit City mithalten.“ Der 55-Jährige fügte an, sein Verein könne nicht so agieren. „Es gibt drei Klubs im Weltfußball, die finanziell machen können, was sie wollen“, sagte Klopp und verwies dabei auf City (Haupteigentümer aus Abu Dhabi), Newcastle United (Saudi-Arabien) und Paris St. Germain (Katar). „Es ist legal. Für mich ist das überhaupt kein Problem, es ist wie es ist.“