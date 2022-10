Rasches Aus für Baum-Juwel

Noch am Donnerstag hatten sich die Anrainer in der Stöcklstraße in Salzburg-Parsch bei der großen alten Platane versammelt. Seit Wochen bangten sie um den Erhalt des mächtigen Baumes. Am Freitagnachmittag war der Ärger dann groß, als Holzarbeiter anrückten und den etwa hundert Jahre alten Baum umschnitten.