Steirer gesteht: „Wollte Oma Kehle durchschneiden“

Schnittverletzungen an der Wange zugefügt

Mit dem Messer (Klingenlänge 20 Zentimeter) ging er zuerst auf seine Oma los. „Ich wollte ihr die Kehle durchschneiden“, erklärte der Steirer emotionslos bei der Tatrekonstruktion. Doch die 63-Jährige schrie und wehrte sich. Sie erlitt Schnittverletzungen an der Wange und oberflächliche Wunden an Hals und Kinn.