„F…. euch!“ Bayern-Fans wüten über Viktoria Pilsen

Bereits vor dem Spiel hatten sich die Fan-Gruppen in einer Aussendung empört über die Höhe der Eintrittspreise beim tschechischen Meister gezeigt. „Wir protestieren gegen die Kartenpreise, die Viktoria Pilsen für das Europacup-Spiel gegen unsere Mannschaft aufruft. Die günstigste Tageskarte kostet 70 Euro, was einer Preissteigerung von 500% gegenüber dem üblichen Preisniveau von Viktoria Pilsen in der Liga entspricht.“