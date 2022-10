Die Zukunft liegt über dem großen Teich

Große Ziele setzt sich das österreichische Team nicht, Erfahrungen sammeln steht im Vordergrund. Im Rennen um die Medaillen werden Neumayer und Co. vermutlich keine große Rolle spielen. „Dafür braucht es ein kleines Wunder“, grinst Anna, die nach der WM noch in die Vereinigten Staaten weiterreisen wird. Dort sieht sich das Nachwuchs-Ass mit ihrer Mama potenzielle Universitäten für ihr Studium an. Anna plant eine Zukunft in Übersee.